Denizli’de Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri ‘Hareket Ediyoruz, Sağlıklı Kalıyoruz” sloganı ile ilçe sokaklarını yürüdü.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında “Hareket Ediyoruz, Sağlıklı Kalıyoruz” sloganı ile yürüyüş düzenlendi. Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki pankartlarla hareket etmenin önemine dikkat çektiler, ilçe sokak ve caddelerinde yürüyüş yaptılar. Etkinliğe ilce sakinleri de destek verdi. Yürüyüş etkinliğiyle Sarayköy ilçesinde sosyal farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, yürüyüş etkinliği içinde öğrenciler tarafından vatandaşlara hareketli yaşamın getirdiği faydalarında anlatıldığını söyledi.

Sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin özellikle de yürüyüş yapmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken ilçe milli eğitim müdürü Akhan, “Günümüzde ne yazık ki hareketsiz yaşam tarzı benimsendi. Teknolojik gelişmelerin getirdiği kolaylıkla birlikte ekran başında geçirilen sürede arttı. Buna bağlı olarak ta toplumumuzda obezite, hipertansiyon, kalp-damar hastalıklarının artışı hızlandı. Dünya Yürüyüş Günü fiziksel aktivitenin, sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak için basit ve eğlenceli bir kutlama yöntemi sunmakta ve bu tüm bu sorunlara dikkat çekerek farkındalık oluşturmaktadır. Bizde ilçemizde böyle bir etkinlik yaparak ilçe sakinlerinin dikkatini bu yöne çekmek istedik. İnşallah hep birlikte hareket edeceğiz, sağlıklı kalacağız” dedi