Denizli’nin Sarayköy ilçesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından ‘Geleneklerimizle Ramazan Ayı Ruhunu Yasatıyoruz " sloganı ile sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Öğrenciler ramazan davulu eşliğinde maniler söyleyerek ilce sokaklarını gezdi.

Denizli’nin Sarayköy İlçesinde mübarek Ramazan ayının gelişi sosyal sorumluluk projesi kapsamında büyük bir coşkuyla kutlandı. ‘Geleneklerimizle Ramazan Ayı Ruhunu Yaşatıyoruz’ sloganı ile Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ortaokulu öğrencileri Ramazan ayı ruhunu yaşatmak için ramazan davulu eşliğinde maniler söyleyerek, ilce sokaklarını gezdiler . Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki pankartlarla geleneklerin yaşatılmasına, Ramazan ayına ve oruç tutmanın önemine dikkat çektiler. İlçe sokak ve caddelerinde yapılan yürüyüş esnasında geleneksel kıyafetli öğrenciler, ilçe sakinlerine şeker, imsakiye ve iftar hurması ikram ettiler. Öğrencilerin coşkulu Ramazan ayı karşılama etkinliği ilçe sakinlerinin de beğenisini kazandı.

Yapılan etkinlikle Sarayköy ilçesinde sosyal farkındalık oluşturmak istediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan; "Ramazan ayı arifesinde örf ve adetlerimizde Ramazan ayı sevincini ve Ramazan ayı şenliklerini gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Öğrencilerimiz davulları, manileri, imsakiyeleri, bayram şekerleri, iftar hurmaları ve Ramazan ayını anlatan pankartları ile ‘Ah nerede o eski Ramazanlar’ havasını ilçe sokaklarında yaşatmayı başardılar. İlçe sakinlerimizde etkinliğimizi büyük beğeniyle takip etti, öğrencilerimize destek oldu. Ramazan öncesi yaptıkları bu etkinlikle bizlere Ramazan ayı sevicini yaşatan Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ortaokulu idarecilerine, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.