Denizli’nin Sarayköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüje çıkarak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüje çıkarak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrularak ilerleyen otomobil, refüje çıkarak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.