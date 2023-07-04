Denizli’nin Sarayköy ilçesinde belediyenin ihale yoluyla satışa sunduğu 20 arsa, nedensizce elden çıkarıldığı iddiasını savunan vatandaşlar tarafından tepki alarak krize neden oldu.

Sarayköy ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi’nde bulunan 20 arsa belediye tarafından satışa çıkarıldı. Halkın tepki vermesi üzerine bölgede kriz çıktı. Alanda bulunan vatandaşların çabalarına rağmen ihale yoluyla satılacağı öğrenilen arsalar, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ı hedef haline getirdi. Hiçbir şekilde vatandaşa satma sebebini açıklamadığı iddia edilen Başkan Özbaş’ın tepkilere de susarak cevap verdiği sözleri ortaya atıldı. Yaklaşık 20 milyon TL değeri olan arsaların 5 Temmuz’da ihalesinin yapılacağı belirtildi.

CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya, “Bu satış neden ve kime satıldığı belli olmayan, Sarayköy halkına sormadan Altıntepe halkını hiçbir şekilde muhatap almadan yapılacak bir satış. Mahalleli başkandan randevu istemiş. 20 gündür vatandaşa randevu vermeyerek onlardan kaçıyorsunuz. Lütfen Sarayköy halkımızın mallarını pervasızca satıp hoyratça harcamaktan artık vazgeçin. Görev sürenizin bitmesine az bir dönem kala yaklaşık 20 milyonun üzerinde bir satışa hazırlanıyorsunuz. Sarayköy halkının bazı gerçekleri bilmesi gerekiyor. Öncelikle bu satışlar neye yönelik yapılıyor. Sattığınız mal yüz güldürecek bir yatırıma dönecek mi. Daha da önemlisi geleceğimizi düşünmeden mahalleliye sormadan verdiğiniz sözleri unutarak Sarayköy’ü hiç muhatap almadan yapmış olduğunuz satışların hesabını nasıl vermeyi düşünüyorsunuz. Evet Sarayköy halkı sizden bir cevap bekliyor” dedi.