Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sarayköy ve Buldan ilçesinin bazı mahallelerinde 10 saat su verilmeyeceğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sarayköy ve Buldan ilçesinin bazı mahallelerinde 10 saat su verilmeyeceğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle su verilmeyeceğini açıkladı. Bu çerçevede, 6 Mart Pazartesi günü saat 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, Sarayköy ilçesi Ahmetli ve Tepeköy mahalleleri ile Buldan ilçesi Mahmutlu Mahallesinde su verilmeyeceğini bildirdi. Vatandaşların bu durumdan mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olduğunu, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini belirti.