Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sarayköy MYO Konferans Salonunda “Cumhuriyetin 100. Yılında Alternatif Enerji Kaynakları” konulu seminer PAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Çetin’in sunumu ile gerçekleştirildi.

Sarayköy MYO Konferans Salonu, enerji konusunda büyük bir heyecana sahne oldu. Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Cumhuriyetin 100. Yılında Alternatif Enerji Kaynakları” semineri, Sarayköy MYO öğrencileri ve akademisyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Prof. Dr. Engin Çetin’in sunum yaptığı seminerde, Cumhuriyet döneminde alternatif enerji kaynaklarının gelişimi ele alındı. Seminere, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yusuf Öner ve Prof. Dr. Selim Köroğlu gibi önemli isimler de katılım gösterdi. Prof. Dr. Çetin sunumunda, enerjinin verimli kullanımı ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti. “Dünyadaki tüm politik, siyasal ve ekonomik olayların enerji üzerine olduğunu” belirterek enerjinin hayati önemini vurguladı.

Sunumun ardından, öğrencilerin enerji konusundaki fikirlerini daha da geliştirmeleri için ilham veren bir gezi düzenlendi. Katılımcılar, PAÜ Kınıklı Kampüs’ünün Temiz Enerji Evi’ne ziyarette bulundu. Çetin, binadaki enerji sistemleri ve çalışma prensipleri hakkında öğrencilere bilgi verirken, özellikle hidrojen pilleri ile elektrik üretiminin gelecekte daha sık görüleceğini vurguladı. Öğrencilere, ilgi alanlarını bu konuya yoğunlaştırmalarını tavsiye etti. Sarayköy MYO ve Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri, seminer ve gezi boyunca heyecan verici bilgiler edindi. Alternatif enerji kaynaklarının önemini anlama ve bu alandaki fırsatları keşfetme konusundaki kararlılığın bir yansıması olan bu etkinlik enerji alanındaki geleceğe dair umut dolu mesajlarla sona erdi.