Saraykent Jandarma personeli kan bağışının önemine dikkat çekmek için kan verdi.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan 12 personel hem kan stoklarındaki düşüşü önlemek hem de farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulundu.

‘Birbirimize candan bağlıyız’ cümlesinden yola çıkarak kan veren personeller Kızılay Kan Bağışı noktasına gelerek bağışta bulundu. Bu çalışmanın, toplumda kan verebilecek her bireye örnek olması amaçlanıyor.