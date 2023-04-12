Saraykent İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri için “tekne orucu iftarı” etkinliği düzenlendi.

Saraykent İlçe Müftülüğü, çocukları oruca alıştırmak ve ibadeti sevdirmek amacıyla 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencileri için “tekne orucu iftarı” programı gerçekleştirdi.

Öğle ezanıyla beraber sembolik olarak oruçlarını açan çocukların iftar sevincine ortak olan İlçe Müftüsü Yasin Baykal, “Miniklerimiz aileleriyle gece sahur yaptılar ve bugün öğle vakti ezan okuduk, iftar yaptılar. Çocuklarımızda Ramazan bilinci oluşması ve İslam’ın 5 temel esasından biri olan oruç ibadetine alışmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Allah kabul eylesin. Oruç tutan yavrularımıza, ailelerine ve emeği gecen hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Diş kirası geleneğinin de yaşatıldığı programa İlçe Vaizi Fatih Şahan, Kur’an kursu öğreticileri ile veliler katıldı.