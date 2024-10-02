Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi’nde bağ evinde sahte rakı ve şarap üretimi yapıldığı tespit edildi. 478 litre el yapımı rakı ve 80 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çukuryurt Mahallesi’nde F.A. isimli şahsın bağ evinde sahte içki ürettiğini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 478 litre el yapımı rakı, 80 litre el yapımı şarap ve bir damıtma sistemi ele geçirildi. Şüpheli F.A., ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.