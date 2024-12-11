Tekirdağ’ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Saray’da iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 509 adet sentetik ecza, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 TL ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Ş. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.