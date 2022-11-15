Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray ilçesindeki şehit ailesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray ilçesindeki şehit ailesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Aziz Yıldırım, Saray ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, 1991 yılında Gaziantep’te şehit olan TSK Personeli Ahmet Refik Altıntaş’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Yıldırım, onlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Ardından ziyarette, Kur’an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Şehit ailesini ziyaretinin ardından Vali Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Saray Temsilciliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Vali Yıldırım, gazilere hal ve hatırlarını sorarak onlarla sohbet etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Saray Temsilciliği Şube Başkanı Hüseyin Taşkın, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi; gaziler de askerlik anılarını anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dernek Başkanı Hüseyin Taşkın, Vali Yıldırım’a kalpak ve kravat hediye etti.

Vali Aziz Yıldırım, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen “Halk Toplantıları” çerçevesinde, Kemalpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Yıldırım, talep ve şikayetleri not aldı. Vali, sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için talimatlarını verdi.

Vali Aziz Yıldırım’ın ziyaretlerinin son durağı ise Hasan Ergen Parkı’nda muhtar ve vatandaşlarla buluşma oldu. Vali Yıldırım, burada muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek sohbet etti. Vali Yıldırım’a, Saray ziyareti sırasında Saray Kaymakamı Adem Ünal, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin ve ilçe protokolü eşlik etti.