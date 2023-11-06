Tekirdağ’ın Saray ilçesinden otomobil çalan zanlı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Süleymanpaşa ilçesinde yakalandı.

Pazar günü polis merkezine müracaata gelen R.Ü. isimli mağdur, 20.30 sıralarında kendi adına kayıtlı 59 JF 511 plakalı otomobilinin Recaibey Sokak üzerinden çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Vakit kaybetmeden harekete geçen Saray Asayiş Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde arabayı çalan kişinin birden çok suç kaydı bulunan M.G. isimli şahıs olduğu tespit etti. Ekipler, Tekirdağ Emniyeti ile koordinasyona geçerek zanlıyı çaldığı otomobil ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

59 JF 511 plakalı otomobil sahibine teslim edilirken, M.G. isimli hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.