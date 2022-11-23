Van’ın Saray ilçesinde 400 kişiyi istihdam edecek tekstil fabrikası kuruluyor.

Van’ın Saray ilçesinde 400 kişiyi istihdam edecek tekstil fabrikası kuruluyor.

Saray Belediyesi tarafından 5 bin metrekare alan üzerinde kurulacak tekstil fabrikası için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 400 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen fabrika için yer tespiti yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, tüm planlamaların yapıldığını ve ocak ayı itibarıyla ilgili işin ihale edileceğini söyledi. Haziran ayı itibariyle de faaliyete başlanmasının planlandığını ifade eden Ataman, “Bölgemizde istihdam ağırlıklı çalışmalarımız devam edecek. Projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.