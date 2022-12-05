Van’ın Saray ilçesinde maddi durumu iyi olmayan 327 öğrenciye sıcak öğle yemeği verilmeye başlandı.

Van’ın Saray ilçesinde maddi durumu iyi olmayan 327 öğrenciye sıcak öğle yemeği verilmeye başlandı.

Saray ilçesinde 12 taşıma merkezli okulda eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan 327 öğrencinin tamamı, öğle yemeği hizmetinden faydalanmaya başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Saray Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, 12 taşıma merkezli okulda taşıma bünyesinde bulunan bin 120 öğrencinin tamamının öğle yemeği hizmetinden faydalandığını söyledi. Duyar, “Ayrıca taşıma merkezli okullarda öğrenim gören taşıma bünyesinde bulunmayan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan verilere istinaden 327 öğrencimiz de sıcak öğle yemeğinden yararlanmaya başlamıştır. İlçemizde öğle yemeğinden yararlanan toplam öğrenci sayısı bin 447’dır. Ayrıca iki anaokulumuzda 120 öğrencimiz de beslenme ödeneğinden faydalanıyor" dedi.