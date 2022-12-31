Sarayburnu Fatihleri yılbaşı gecesinde soğuk havaya aldırış etmeden denize girerek yeni yılı karşıladı. 2023’ün ilk dakikalarında buz gibi suda yüzen grup üyeleri, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu.

Sarayburnu Fatihleri yılbaşı gecesinde soğuk havaya aldırış etmeden denize girerek yeni yılı karşıladı. 2023’ün ilk dakikalarında buz gibi suda yüzen grup üyeleri, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu.

Fatih Sarayburnu sahilinde yıllardır yaz kış demeden denize giren “Sarayburnu Fatihleri”, yılbaşı gecesinde de denizdeydi. Grup üyeleri, yaktıkları ateşin başında toplanarak 10’dan geriye doğru saydı. Ellerindeki meşalelerle yeni yılı kutlayan grup üyeleri 2023’ün ilk dakikalarında soğuk havaya aldırış etmeden suya atladı.

“Alışık olmayan soğuk suya girmesin”

Sarayburnu Fatihleri grubundan Yüksel Sönmez, “Bugün yılın son günü. 31 Aralık 2022. 2023’e hayırlısıyla gireceğiz. Tüm dünyanın, yaşayan bütün insanların ve bütün İslam aleminin bugün yeni yıla girerken sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur içerisinde girmesini istiyoruz. Dünyada savaş istemiyoruz. İnsanlar mutlu huzurlu olsunlar. Herkes huzur içinde yaşasın. O yüzden sağlıkla sıhhatle yeni yıla Cenabı Allah girmeyi nasip etsin. Biz Sarayburnu’nda şimdi denize gireceğiz. O yüzden buradayız. Su soğuk 11 derece. Fakat biz bu suya alışığız. Bu nedenle bizi fazla etkilemiyor. Alışık olmayan soğuk suya girmesin. Hipotermiye girip başına bir iş almasın, dikkat edelim” dedi.

“Bizim için spor sağlıktır, yüzmek şifadır”

Yeni yıl için iyi dileklerini ifade eden Zihni Ademoğlu, “Dünyada savaş olmasın güzellik olsun. Herkesin suya girmemesi lazım biz 365 günü soğuk suya girdiğimiz için vücut yapımız alışıktır. Bizim için spor sağlıktır. Yüzmek şifadır” şeklinde konuştu.

“2022 yılını yüzerek 2023 yılına geçeceğiz”

Denize girenlerden Saim Gürel ise “Her sene yaptığımız gibi bu senede 2022 yılını üzerek 2023 yılına Allah’ın izniyle geçeceğiz. Tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza yeni yılda sağlık, sıhhat ve yeni yılda huzurlu geçirmesini diliyoruz. Ortam böyle, hayat yaşayana güzel” dedi.

Sarayburnu Fatihleri grubu üyelerinden Oktay Dibek ve Ramazan Değer 2023 yılı için iyi dileklerini ifade etti.