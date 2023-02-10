Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Saraybosna’da Türkiye’deki depremzedeler için yardımlar yapılırken, çocuklar depremin acısını resmetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Saraybosna’da Türkiye’deki depremzedeler için yardımlar yapılırken, çocuklar depremin acısını resmetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm dünyadan yardım ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da da Türkiye’deki depremzedeler için yardımlar toplanıyor. Depremzedelere destek mesajı yollayan Bosnalı çocuklar ise depremin acısını resmederek, "Hiç endişelenmeyin. Biz Bosna Hersek’ten sizinleyiz. Sizi çok seviyoruz" yazılı resimler gönderdi.