Saraybosna’da etkili olan yoğun sis ve hava kirliliği nedeniyle şehir sakinlerine açık havada uzun süre kalmama uyarısı yapıldı. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis ve hava kirliliği nedeniyle Saraybosna yönetimi, bölge halkına açık havada kalma sürelerini olabildiğince kısa tutma çağrısı yaptı. Özellikle yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı olan vatandaşların hava kirliliğine karşı uyarıldığı bildirilirken, vatandaşlara açık alanda bulundukları süre boyunca koruyucu maske takma tavsiye edildi.

Saraybosna’da etkili olan yoğun sis ve hava kirliliği nedeniyle şehir sakinlerine açık havada uzun süre kalmama uyarısı yapıldı. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis ve hava kirliliği nedeniyle Saraybosna yönetimi, bölge halkına açık havada kalma sürelerini olabildiğince kısa tutma çağrısı yaptı. Özellikle yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı olan vatandaşların hava kirliliğine karşı uyarıldığı bildirilirken, vatandaşlara açık alanda bulundukları süre boyunca koruyucu maske takma tavsiye edildi.

Öte yandan tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen fakat kış aylarında hava kirliliğinin rutin bir hal aldığı başkentte yetkililer ayrıca Euro2 ve altı kategorideki dizel motorlu araçların trafiğe çıkışına yasak getirdi.

Saraybosna şehrini de içerisine alan Saraybosna idaresine ait ölçüm istasyonlarında son 24 saat içerisinde yapılan ölçümler, havadaki kirletici partiküler madde yoğunluğunun yüksek seyrettiğini ve bazı yerlerde 150 mg/metreküp seviyesini aştığını ortaya koydu.

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir’in paylaştığı verilere göre, hava kalitesi endeksinin “sağlıksız” olarak kategorize edildiği Saraybosna, öğle saatleri itibarıyla dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.