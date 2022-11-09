Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasına girdi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasına girdi.

İsviçre merkezli hava kirliliğine karşı teknolojik çözüm şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında bulunuyor. Hava kalitesi indeksinde 7’inci sırada yer alan kentteki kirlilik 161 olarak ölçüldü. Hava kirliliği nedeniyle gökyüzü gri renkle kaplanırken, görüş mesafesinin düştüğü belirtildi.

Saraybosna’da şehir yönetimi daha önce hava kirliliğine karşı trafiğe çıkan araç sayısını kısıtlama ve sağlık problemleri olanlara evde kalma çağrıları gibi tedbirlere başvurmuştu.

Pakistan birinci sırada

Hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler listesinde Pakistan’ın Lahor kenti birinci, Hindistan’ın Mumbai şehri 2’inci, Çin’in Shenyang kenti 3’üncü, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi 4’üncü, Çin’in başkenti Pekin 5’inci, Pakistan’ın Karaçi kenti 6’ıncı, Güney Kore’nin başkenti Seul 8’inci, Vietnam’ın başkenti Hanoi 9’uncu, Slovakya’nın başkenti Bratislava ise 10’uncu sırada yer alıyor. Listede bölge ülkelerinden Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp 12’inci, Kosova’nın başkenti Priştine 14’üncü ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya ise 16’ıncı sırada yer alıyor.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.