Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Saraybosna Caddesi’nin 400 metrelik güzergahını tamamen yenileyerek hizmete sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinin en işlek caddelerinde sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mehmet Akif Caddesi, Adnan Menderes Caddesi’nden sonra Saraybosna Caddesi’ndeki deforme olan asfalt yenilendi. 400 metrelik güzergah bin 200 ton aşınma asfalt kullanılarak tamamen yenilendi. Bu yenileme çalışması sayesinde şehrin en işlek caddelerinden biri olan Saraybosna Caddesi’nde ulaşım kalitesi maksimum seviyeye çıktı.