Osmanlı saray mutfağında yer alan tulumba tatlısı, Ramazan ayında damakları tatlandırıyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ve Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen asırlık lezzet tulumba tatlısı, iftar sofralarında damakları tatlandırıyor. Hafif ve doyurucu olması sebebiyle Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alan tulumba tatlısı, vatandaşlardan ilgi görüyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kırıkkale’deki pastane ve tatlıcıların raflarında da yer alan tulumba tatlısı, Ramazan ayında en çok satılan tatlılar arasında yer alıyor.

“Taze çıtır tulumba yoğun olarak rağbet görüyor”

Ramazan’da tulumba tatlı satışlarının yoğun olduğunu söyleyen tatlı ustası Harun Ulucan, “Ramazan dolayısıyla tabii elbette biraz daha yoğunuz. Hem çıtır hem taze, biraz da hafif olması dolayısıyla vatandaşlar genelde tulumba tatlısını tercih ediyor. Tabii diğer tatlılarda baklava, fıstıklı tatlılarda mevcut. Bunlar haricinde özellikle Ramazan ayına özel güllaç, soğuk baklava ve traliçe çeşitlerimiz de var. Fakat taze çıtır tulumba yoğun olarak rağbet görüyor” dedi.