DÜZCE(İHA) – Düzce’de yetiştirilen ve tarihi 1800 yıllara dayanan Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci olarak bilinen Konuralp pirincinin hasadı başladı.

Düzce Merkez Kaymakçı, Kadıoğlu ve Taşköprü Köyleri ile Çilimli İlçesi Esenli, Kuşoğlu, Yenivakıf Köylerinde Eylül ayında başlayan çeltik hasadı devam ediyor. Düzce’de yaklaşık 2 bin dekar ekili alanıyla yetiştiriciliği yapılan ve aynı zamanda kendine has özel tat ve lezzetiyle coğrafi işaret alan Konuralp Pirincinin elde edildiği çeltik Düzce için önemli bir tarım ürünü.

Biçerdöverler tarafından yapılan hasatta Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından rutin olarak denetleniyor.

Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincinin hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun “Konuralp Pirincinin tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci olarak adlandırılan Konuralp Pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Çeltik, girdi maliyetleri yüksek, yetiştiriciliği zahmetli bir tarım ürünüdür. Bakanlığımızca en çok desteklenen tarım ürünlerinden biri olan çeltiğin yetiştiriciliğinde Düzce İl Özel İdaresi’nin destekleri de bulunmaktadır. 2023 yılı Çeltik hasadının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.