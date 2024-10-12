Tarımın hayatın kaynağı ve çeltiğin bereketin simgesi olduğu bilinciyle Osmanlı saray mutfağının pirinci olarak bilinen coğrafi işaret tescilli Konuralp Pirinci için Düzce’de Çeltik Hasat Şenliği düzenlendi.

Düzce Valiliği himayelerinde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle organize edilen çeltik hasat şenliğine Vali Selçuk Aslan, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

Çeltik Hasat Şenliği’nde çeltik hasadının önemine vurgu yapılarak, yerel tarımın desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Vali Aslan yaptığı konuşmada, "Çeltik, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda çiftçilerimizin emeğinin, bereketin ve doğanın sunduğu zenginliklerin bir simgesidir" dedi.

Tarihi 1800’lü yıllara dayanan ve 2019 yılında coğrafi işaret tescili alarak Düzce’nin önemli bir markası haline gelen Konuralp pirincinin, tarım potansiyeline önemli katkılar sağladığını ifade eden Selçuk Aslan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve paydaş kurumların öncülüğünde, 70 üreticinin 2 bin 100 dekarlık alanda çeltik ekimi gerçekleştirdiğini belirterek, çalışmalara emek veren tüm üreticilere ve kurumlara teşekkür ederek Düzce’nin tarımsal potansiyelinin daha da artırılacağına dair güvencelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Nisan ayında Düzce’de sertifikalı çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun “İlimiz için stratejik ürünlerden biri olan çeltiğin desteklenmesine yönelik atıl tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında toplam bütçesi bir milyon 780 bin TL olan Düzce’de Çeltik Yetiştiriciliğinin Arttırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesini hayata geçirdik. Bakanlığımız maliyetinin yarısını karşıladığı 42 ton sertifikalı çeltik tohumu üreticilere dağıtarak bugün burada üretilen çeltiğin üretim kapasitesinin arttırılması hedeflemiştir. 2024 üretim sezonunda dekara yaklaşık 900 kg verim elde ederek toplam bin 890 ton rekolte beklenmektedir. Yapılan ve yapılacak olan desteklerle Devletimiz üreticimizin her zaman yanındadır" dedi.

Çeşitli aktivitelerin yer aldığı Çeltik Hasat Şenliği’nde yerel üreticiler, ürünlerini sergileyerek ziyaretçilere tanıttı. Ayrıca, şenlikte çeşitli tarımsal ürünlerin ve yerel lezzetlerin tadımı yapıldı. Çiftçilerin ve halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, tarımın önemine dikkat çekmek ve çiftçilerin bir araya gelerek dayanışma içinde olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.