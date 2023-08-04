VAN (İHA) – Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Saray ilçesinde yapılan spor tesisi tamamlandı.

Ferit Melen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan futbol, voleybol, basketbol ve tenis kortunu inceleyen Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilgililerden bilgi aldı. Tesise gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek sohbet eden ve futbol topu hediye eden Kaymakam Atamam, ilgili alana 250 kişilik spor salonu da yapılacağını ifade etti. İlçede spor altyapısının güçlendirileceğini söyleyen Kaymamam Ataman, tesisin hayırlı olmasını temenni etti.