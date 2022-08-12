Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı bildirildi.

Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri işi çerçevesinde projenin önemli aşamalarından birisi olan isale hattının 26 kilometrelik kısmı tamamlandığını, arıtma tesisi, kollektör hattı ve depo imalatlarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca; “ İçme suyu üretimi maksadıyla inşa edilen Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri’nin tamamlanmasıyla 26.000m3/gün kapasiteli arıtma tesisi, 2 adet depo,3 adet terfi merkezi ve 28 km’lik isale hattı yapımı tamamlanacaktır. Saray ve Kapaklı ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine günlük 26.000 m3 içme suyu sağlanacaktır” dedi.