Cenaze namazına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehirli kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor

Eskişehirli kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor

Merkezi Eskişehir’de bulunan Sarar Şirketler Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar’ın kardeşi Celalettin Sarar, 8 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde cenaze namazı kılınan Celalettin Sarar, Odunpazarı Mezarlığı’na defnedildi.

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