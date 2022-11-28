Çanakkale’de, Saran Holding tarafından yaptırılan 23’üncü Atatürk Spor Salonu, Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Çanakkale’de, Saran Holding tarafından yaptırılan 23’üncü Atatürk Spor Salonu, Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Saran Grup, geleceğin sporcularının yetişmesine destek olmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda ilk spor salonunu 2000 yılında açan Saran Grup, 22 yıldır Anadolu’nun her bölgesinde spor salonları açarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devrediyor. Türkiye genelinde ihtiyaç duyan illerde gençleri spora yönlendirmek, spor yapmalarına imkan tanımak üzere bugüne kadar 22 spor salonu açan Saran Grup, 23’üncü spor salonunu Çanakkale’ye inşa etti. Saran Grup’un Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan 23’üncü spor salonu, Çanakkale’de Cevatpaşa Ortaokulu’nda törenle hizmete açıldı. Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından açılışı yapılan ’Atatürk Spor Salonu’ her sene olduğu gibi yine sarı-lacivert renklerle inşa edildi. Açılışa, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öksüzcüoğlu, eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale’de yaptırılan 23’üncü spor salonu için Saran Holding ailesine teşekkür ettiklerini söyledi.

Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise, Türkiye’nin dört bir yanında 22 spor salonu açtıklarını belirterek, “Bugün hep beraber 23’üncü spor salonumuzu açıp, Milli Eğitim Bakanlığına devredeceğiz. Bu gururlu günde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak, gençlerimize ve ülkemize katkı yapmak en büyük amacımız. Tolstoy’un çok sevdiğim bir lafı var; ‘Yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın’ diye. Bu ülkenin gençlerine umut, destek olabiliyorsak, güzel şeyler yaşatabiliyorsak bizden mutlusu yok. Atatürk; ‘Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür’ demiş. Biz de bu yolda gençlerimize kucak açmaya devam edeceğiz. Gençler size verebileceğim en iyi tavsiye; ‘çok okuyun, çalışın, kendinizi sürekli geliştirin. Sigaradan uzak durun, güçlünün yanında değil, haklının yanında olun ve tabi ki Atatürkçü olun’. Bu arada da şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Sadettin Saran’a plaket verdi. Törenin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu açılış törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.