Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesiyle sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Diyarbakır’da bir tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.