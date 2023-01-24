Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Meydana gelen kazada yaralanan Mahmut Erdem, sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mahmut Erdem idaresindeki 27 F 7366 plakalı Honda marka otomobil, Karaburun köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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