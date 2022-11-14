Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Meydana gelen kazada otomobilin içerisinde bulunan Abuzer A., Hasari B., Abuzer A., Rıza K. ve Mustafa F. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Terbizek Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 AB 773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.