Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında tırın arkadan çarpması sonucu şarampole yuvarlanan araçta ki sıkışan yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında tırın arkadan çarpması sonucu şarampole yuvarlanan araçta ki sıkışan yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, Erzurum - Erzincan - Sivas karayolu üzerindeki Organize Sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G. idaresinde ki 06 CFH 596 plakalı tır seyir halindeyken N.A kontrolünde ki 24 DP 351 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araç yan yattı. Yan yatan araçta yolcunun sıkıştığını fark eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin ön camını sökerek sağlık ekiplerinin yaralı kazazedeye ulaşmasını sağladı. Ön camdan yaralının tahliyesini gerçekleştirilerek ambulansa alınan yolcu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının vücudunda çeşitli kırıklar meydana gelirken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.