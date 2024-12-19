Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilden yaralı kurtulan kadın 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Aralık 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Muratbey Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 UP 689 plakalı otomobil sürücüsü Erol Derin (60) epilepsi krizi geçirmesi geçirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole uçan otomobildeki, sürücü, eşi Nurgül Derin (51) ve komşusu Nuray E.(50) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları ciddi olan sürücü ve eşi Nurgül Derin Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Nurgül Derin, 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derin’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hayriye Mahallesinde toprağa verilecek.

Jandarma komutanlığının kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.