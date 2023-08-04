Bursa’nın İnegöl ilçesinde şarampole uçan minibüsün alev alev yandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 07.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halindeki sürücü Mahsun Gökçe (30) yönetimindeki 34 EZA 042 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole uçtu. Kazayla birlikte minibüste yangın meydana geldi. Sürücü ve arkadaşı Mehmet Ataş (26), yanmaktan son anda kurtuldular. Kaza yerine 112, polis trafik, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.