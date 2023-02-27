Sivas’ın Şarkışla ilçesinde şarampole uçan araçtaki iyi kişi ağır yaralandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde şarampole uçan araçtaki iyi kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu, Tuzla köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada E.D (53) yönetimindeki 58 HJ 519 plakalı Fiat marka ve model otomobil Kayseri istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan sürücü ve S.S.D.(55) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilk olarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.