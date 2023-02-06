Aydın’ın Nazilli ilçesinde şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan Kuşçular Mahallesi’nde yoğun kar yağışı dolayısıyla şarampole kaçan araç ve sürücüsü Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan Kuşçular Mahallesi’nde yoğun kar yağışı dolayısıyla şarampole kaçan araç ve sürücüsü Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, durumu haber alır almaz bölgeye intikal eden Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla aracı şarampolden çıkardı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zor anlar yaşansa da, aracı kurtulan sürücü Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Bölgeye intikal ederek sürücüye geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.