Afyonkarahisar’da kontrolden çıkıp şarampole girerek ağaca çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.B. (67) yönetimindeki 03 RB 214 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Ş.B. ile H.Ç. (60) olay yerinde hayatını kaybederken, E.B. (65) ise yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.