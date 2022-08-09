Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza Siverek-Hilvan Karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tamer A, idaresindeki 21 YF 121 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Ç. yaralandı.

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