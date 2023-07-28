Denizli’de kontrolü kaybolarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Denizli’nin Honaz ilçesi Aşşağıdağdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Honaz şehir merkezi istikametine seyir halinde olan bir kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine zikzaklar çizmeye başladı. Kesin virajı alamayan kamyon, yol karşısına geçerek şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı yerde yaralanan kamyon sürücüsü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.