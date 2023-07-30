Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, karısı ise ağır yaralandı.

Olay, Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.P, (69) idaresindeki 26 FL 143 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki karısı G.P. ise (60) ağır yaralandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.