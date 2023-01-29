Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Erciyes yolu üzerinde, M.K.’nin kullandığı 38 AG 405 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan ağır yaralı olarak sürücü A.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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