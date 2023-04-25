Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada ATV sürücüsü A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.