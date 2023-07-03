Uşak’ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak’ta Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre Y.P. idaresindeki 06 BY 4362 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbarlar sonrası bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan Z.P. ve B.P.’de ekiplerce çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.