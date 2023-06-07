Antalya’da saplantılı bir aşığın sprey boyayla aşk yazıları yazarak donattığı otomobildeki yazılar, araç sahibi tarafından temizlendi. Araçta sadece zararın lastiklerde olduğu belirtildi.

Dün gece Muratpaşa İlçesi Altındağ Mahallesi’nde yaşanan olayda, beyaz bir otomobil üzerine sprey boyayla kalp işareti yapıp " Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin’ gibi yazılar yazan kimliği belirsiz kişi kayıplara karıştı.

Görüntüyü çeken vatandaş, "Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş sahibi kimse arabasının başına gelsin 4 lastik inmiş, yazık olmuş" diyerek görüntüyü paylaştı.

Görüntülerin ardından araç sahibi sprey boyaları temizletti. Araçta sadece zararın lastiklerde olduğu belirtildi.