Avcılar’da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan ve yatağa mahkum eden Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına devam edildi. Bu celse mağdur Uzunçelebi hakkında gelen raporda bir başkasına tam bağımlı olduğu ve engel oranının yüzde 95 olduğu açıklandı. Öte yandan Uzunçelebiyi engelli bırakan sanık duruşmada tahliyesini istedi.

Avcılar Merkez Mahallesi’nde 5 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız (31) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’yi (43) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti. Uzunçelebi 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından, hastanede yapılacak bir tedavi kalmamasından dolayı taburcu edilerek yatağa bağımlı olarak yaşamına devam ederken, sanık Mehmet Yıldız’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Mehmet Yıldız ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada Yasemin Uzunçelebi hakkında Bartın Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden gelen ön rapor okundu. Ön raporda Yasemin Uzunçelebi’nin sol gözünü kaybettiği, sağ gözünün bulanık gördüğü, ağzını açamadığı için yemeği tek başına yiyemediği, yatarak yemek yiyebildiği, ağız ve burundan nefes alamadığı için boynuna trakeostomi açıldığı ve kulaklarının az işittiği belirtildi. Yasemin Uzunçelebi’nin tüm yüzünde, boynunda, göğsünde, sırt üst kısmında ve sağ ve sol kolunda yanığa bağlı yaygın izler olduğu, yüzün yanığa bağlı ileri derecede değişmiş olduğu, sol göz küresinin ve göz kapaklarının ve her iki kaşın mevcut olmadığı, üst dudağın kısmen mevcut olduğu da ön raporda anlatıldı. Bartın Devlet Hastanesi’nin hazırladığı Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda ise vücut yüzey alanının yüzde 20’sinin yandığı, kişinin bir başkasına tam bağımlı olduğu ve engel oranının yüzde 95 olduğu açıklandı. Raporun ardından duruşmada söz alan sanık ve avukatı tahliye talebinde bulundu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız’ın Yasemin Uzunçelebi’nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti. Uzunçelebi’nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek “Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı” ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.