Şaphane Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) projesinin devam ettiği bildirildi.

Şaphane Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) projesinin devam ettiği bildirildi.

Müdür Yaşar Kağan Ulu: "Öğretmenlerin ev ziyaretleri öğrenciye olumlu yansıyor" Müdür Yaşar Kağan Ulu: "Öğretmenlerin ev ziyaretleri öğrenciye olumlu yansıyor"

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) programı çerçevesinde 48 vatandaşımızın ev temizliği hizmetine devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.