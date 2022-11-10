Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) programı çerçevesinde 48 vatandaşımızın ev temizliği hizmetine devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Şaphane Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) projesinin devam ettiği bildirildi.

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