Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilçe Emniyet Amirliği trafik şube görevlilerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilçe Emniyet Amirliği trafik şube görevlilerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde okul servisi denetimi çerçevesinde Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu ve Şaphane ilkokulu servis araçları ve şoförleri denetlenmiş olup okul servis şoförleri, okul servis araçları yönetmeliğine göre bilgilendirilmiş, ayrıca emniyet kemeri kullanımı, hız ihlali yapmamaları, öğrenci indirme bindirme kurallarına uymaları hususlarında uyarılarda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.