Kütahya’nın Şaphane ilçesi ve köylerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eğitim verildiği bldirildi.

Öğrenciler çeşmeden meyve suyu içti Öğrenciler çeşmeden meyve suyu içti

Kütahya’nın Şaphane ilçesi ve köylerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eğitim verildiği bldirildi.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ İçişleri Bakanlığı’nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı çerçevesinde İlçemiz Gaipler, Gürkuyu, Kızılkoltuk, Karakür köyü ve mahallelerimizde olmak üzere vatandaşlarımıza "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin" eğitim verilmiştir” denildi.