Kütahya’nın Şaphane ilçesi ve köylerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eğitim verildiği bldirildi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesi ve köylerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eğitim verildiği bldirildi.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ İçişleri Bakanlığı’nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı çerçevesinde İlçemiz Gaipler, Gürkuyu, Kızılkoltuk, Karakür köyü ve mahallelerimizde olmak üzere vatandaşlarımıza "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin" eğitim verilmiştir” denildi.