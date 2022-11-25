Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere bedelsiz 300 kilogram sertifikalı tohum dağıtıldığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere bedelsiz 300 kilogram sertifikalı tohum dağıtıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ İlçemizde tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve verimli tritikale çeşitlerinin bölgemiz çiftçilerine tanıtılması amacıyla, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilen toplam 300 kilogram Alperbey ve Tatlıcak 97 sertifikalı tritikale tohumları çiftçilerimize bedelsiz olarak teslim edilmiştir” denildi.