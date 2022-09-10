Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ceviz bahçelerinde ceviz ağaçlarının fenelojik gözlemleri ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ceviz bahçelerinde ceviz ağaçlarının fenelojik gözlemleri ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Teknik Personeli tarafından ilçemizde son yıllarda yetiştiriciliği hızla artmakta olan ceviz bahçelerinde ceviz ağaçlarının fenelojik gözlemleri ile hastalık ve zararlı kontrolleri devam etmektedir” denildi.