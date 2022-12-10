Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya’da 495 konuttan oluşan kentsel dönüşüm projesi başladı Kütahya’da 495 konuttan oluşan kentsel dönüşüm projesi başladı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası münasebetiyle okullarda insan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Burhanettin Yavaşi tarafından verildi.