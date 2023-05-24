Şaphane ilçesinde “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği ilkokul ve ortaokul öğrencileri arası 40 Hadis ezberleme yarışması düzenlendi.

Programa Kaymakam Burhanettin Yavaşi’nin yanı sıra, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şaphane Yüksekokul Müdürü Murat Özalp, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yarışma, Kur’an’ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, yarışmanın yapılması, ilahilerin seslendirilmesinin ardından ödül töreni ile sona erdi.